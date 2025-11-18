По време на проведеното на 30 октомври 2025 г. заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Разград за проверка подготовката за есенно-зимния сезон, представителите на Областно пътно управление – Разград и "Електроразпределение Север“ АД, поставиха въпроса за по-бързо издаване на разрешенията за сеч на дървета, застрашаващи пътната инфраструктура и електропреносната мрежа, от Регионална дирекция по горите – Русе като компетентна институция.По данни на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Разград, за периода от началото на месеца до момента, техните екипи са реагирали на 30 сигнала за премахване на паднали дървета от пътни платна, а служители на Областната дирекция на МВР в Разград са реагирали при две пътно-транспортни произшествия, вследствие на паднали дървета по републиканската пътна мрежа.В тази връзка днес, 18 ноември 2025 г., в Областна администрация Разград се проведе работна среща на заместник областният управител Назиф Зюлкяр с директора на Областно пътно управление – Разград – инж. Людмил Янев, управителя на Разпределителен обслужващ център – Русе и Разград към "Електроразпределение Север“ АД – инж. Венцислав Илиев и заместник-директора на Регионална дирекция по горите – Русе – инж. Виктор Михайлов.Целта на срещата беше подобряване координацията между институциите и ускоряване издаването и изпълнението на предписания за сеч на потенциално опасни за инфраструктурата дървета.Областно пътно управление и "Електроразпределение Север“ АД са идентифицирали голям брой потенциално опасни дървета, като очакват съдействие от страна на Регионална дирекция по горите – Русе за издаване на разрешения на собствениците на участъците, в които се намират дърветата – горски стопанства, общински администрации и частни лица, за тяхното своевременно премахване.Инж. Михайлов пое ангажимент за извършване на справка в Регионална дирекция по горите – Русе за кои участъци с потенциално опасни дървета има заведени исканията от страна на съответните собственици за разрешение на сеч и на какъв етап е издаването на предписания за изпълнението на сечта.Областна администрация Разград, водена от интересите на гражданите, изпълнява задълженията си да контролира и координира работата на институциите с цел намаляване на риска от бедствия.