Окръжна прокуратура-Разград привлече в качеството му на обвиняем за опит за грабеж, придружен с опит за убийство Т.М. (33 години), жител на село Мортагоново, област Разград. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му пред съда за определяне на марка за неотклонение.През нощта на 15 ноември 2025 година, Т.М. позвънил на свой познат – таксиметров шофьор, като поискал от него да го откара от дома му до град Разград. Там 33-годишният мъж посетил игрална зала. Няколко часа по-късно отново потърсил своя познат, за да се върне до дома си за кратко, след което отново поискал да пътува за Разград. По пътя, в района на село Ушинци, Т.М. извадил нож и поискал от своя познат парите, с които разполага. Мъжът не реагирал и обвиняемият използвал ножа срещу него, причинявайки му прободни рани в областта на корема и дясната предмишница.Пострадалият успял да избяга и да потърси помощ. При проведените действия по разследване на случая била установена съпричастността на Т.М. Той бил издирен, задържан и привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 198, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.Действия по доказване и документиране на извършеното престъпление продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Разград. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.