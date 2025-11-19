33-годишен мъж от Мортагоново обвинен в опит за грабеж и убийство
През нощта на 15 ноември 2025 година, Т.М. позвънил на свой познат – таксиметров шофьор, като поискал от него да го откара от дома му до град Разград. Там 33-годишният мъж посетил игрална зала. Няколко часа по-късно отново потърсил своя познат, за да се върне до дома си за кратко, след което отново поискал да пътува за Разград. По пътя, в района на село Ушинци, Т.М. извадил нож и поискал от своя познат парите, с които разполага. Мъжът не реагирал и обвиняемият използвал ножа срещу него, причинявайки му прободни рани в областта на корема и дясната предмишница.
Пострадалият успял да избяга и да потърси помощ. При проведените действия по разследване на случая била установена съпричастността на Т.М. Той бил издирен, задържан и привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 198, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.
Действия по доказване и документиране на извършеното престъпление продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Разград. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
