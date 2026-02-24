44-годишен мъж е бил блъснат на пешеходна пътека в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР - Кърджали. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин.Мъжът е бил блъснат, докато пресичал на пешеходна пътека от лек автомобил "Мазда", управляван от 49-годишен. Пострадалият е бил прегледан в Спешното приемно отделение, където установили счупване на крака.Тестът за алкохол на водача с техническо средство отчел 0,41 промила. Дежурна оперативна група е извършила оглед на мястото на произшествието.Образувано е досъдебно производство.