44-годишен мъж е със счупен крак, след като беше блъснат на пешеходна пътека в Кърджали
Мъжът е бил блъснат, докато пресичал на пешеходна пътека от лек автомобил "Мазда", управляван от 49-годишен. Пострадалият е бил прегледан в Спешното приемно отделение, където установили счупване на крака.
Тестът за алкохол на водача с техническо средство отчел 0,41 промила. Дежурна оперативна група е извършила оглед на мястото на произшествието.
Образувано е досъдебно производство.
