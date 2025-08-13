5 сигнала за пожар през последното денонощие в Русе и региона

© 5 сигнала за пожар за последното денонощие са ангажирали екипите на РДПБЗН - Русе. Един, от които - лъжлив. Сигналът за за излизащ дим от района на старото сметище в Русе е вдигнал на крак огнеборците между 09:50 и 10:20 ч. Екип от Втора РСПБЗН е извършил обход и разузнаване на обстановката в района, но огнище или друго произшествие не са установени, съобщиха от полицията.



От 12:35 до 17:35 ч. пожарникари от Сливо поле, Втора РСПБЗН и доброволци към Община Сливо поле са участвали в ликвидиране на горене в суха трева и храсти в с. Малко Враново, в района на разклона за с. Черешово. Горенето е потушено на площ от около 5000 кв.м. Затруднение при работата на екипите е имало, заради силния вятър и навлизането на пожара в широколистен пояс до пътя, където се разпространявал низово. При пожара не са отчетени нанесени загуби.



По-късно в следобедните часове, от 15:59 до 16:40 ч. , екип от Първа РСПБЗН е гасил запалване в отпадъци, суха трева и храсти на адрес в гр. Русе, бул. "България“, разклон за хижа "Приста“. Горенето е ликвидирано на площ около 500 m2.



Вечерта, от 21:10 до 23:30 ч., два противопожарни автомобила с екипи от Втора РСПБЗН са изпратени в с. Николово, заради пожар в стопански двор, стопанисвана от земеделска кооперация. На местопроизшествието пожарникарите са установили, че е горял трактор и огънят се е бил разпространил към намиращи се в близост цистерна и колонка за зареждане на гориво. Служителите на кооперацията са успяли да спасят от инцидента други два трактора, намирали се в близост, като са ги преместили на безопасно разстояние. По цистерната е имало повърхностни щети, нямало е разлив на гориво и горене. Предполага се, че причината за инцидента е късо съединение.



Тази нощ, от 23:23 до 00:45 ч., два автомобила и служители от РСПБЗН – Ветово с се отзовали на сигнал за запалване в лек автомобил в с. Смирненски. При пристигане на адреса е установено, че пожарът е обхванал цялото превозно средство с марка "Фиат“, модел "Пунто“ и горенето се е разпространило към суха трева и храсти на площ около 5 000 кв. м. Предполага се, че е възникнала техническа неизправност в автомобила.



