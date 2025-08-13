ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|5 сигнала за пожар през последното денонощие в Русе и региона
От 12:35 до 17:35 ч. пожарникари от Сливо поле, Втора РСПБЗН и доброволци към Община Сливо поле са участвали в ликвидиране на горене в суха трева и храсти в с. Малко Враново, в района на разклона за с. Черешово. Горенето е потушено на площ от около 5000 кв.м. Затруднение при работата на екипите е имало, заради силния вятър и навлизането на пожара в широколистен пояс до пътя, където се разпространявал низово. При пожара не са отчетени нанесени загуби.
По-късно в следобедните часове, от 15:59 до 16:40 ч. , екип от Първа РСПБЗН е гасил запалване в отпадъци, суха трева и храсти на адрес в гр. Русе, бул. "България“, разклон за хижа "Приста“. Горенето е ликвидирано на площ около 500 m2.
Вечерта, от 21:10 до 23:30 ч., два противопожарни автомобила с екипи от Втора РСПБЗН са изпратени в с. Николово, заради пожар в стопански двор, стопанисвана от земеделска кооперация. На местопроизшествието пожарникарите са установили, че е горял трактор и огънят се е бил разпространил към намиращи се в близост цистерна и колонка за зареждане на гориво. Служителите на кооперацията са успяли да спасят от инцидента други два трактора, намирали се в близост, като са ги преместили на безопасно разстояние. По цистерната е имало повърхностни щети, нямало е разлив на гориво и горене. Предполага се, че причината за инцидента е късо съединение.
Тази нощ, от 23:23 до 00:45 ч., два автомобила и служители от РСПБЗН – Ветово с се отзовали на сигнал за запалване в лек автомобил в с. Смирненски. При пристигане на адреса е установено, че пожарът е обхванал цялото превозно средство с марка "Фиат“, модел "Пунто“ и горенето се е разпространило към суха трева и храсти на площ около 5 000 кв. м. Предполага се, че е възникнала техническа неизправност в автомобила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: