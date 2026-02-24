60-годишен мъж загина при пожар в Хасково, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопаснот и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарът е възникнал в къща в село Бубино.Сигнал за инцидента е получен на 23 февруари в 16:10 ч. в Оперативен център при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (PДПБЗН) – Хасково.Произшествието е ликвидирано от 1 пожарен автомобил на РСПБЗН - Ивайловград.Причините за възникването на инцидента се разследват.