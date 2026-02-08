Малко над 345 000 евро ще са необходими за основен ремонт на две от общо четирите отделения в Държавната психиатрична болница в Бяла. Това стана ясно по време на посещение на областния управител Драгомир Драганов в лечебното заведение. По негови думи средствата се очаква да бъдат отпуснати като капиталов разход от Министерството на здравеопазването след приемането на новия бюджет. Самият ремонт се предвижда да се случи най-късно до края на тази година. Той ще включва подмяна на подовите настилки и пребоядисване на стените, както и ремонт на баните и тоалетните, а също и подмяна на болничните легла в двете отделения. Двамата с директора на болницата д-р Олег Церовски обсъдиха редица въпроси, свързани с кадровия недостиг, необходимостта от подобряване на материалната база и устойчивото финансиране на психиатричната помощ. "Работата, която извършвате тук, е изключително отговорна, но често остава незабелязана“, заяви Драганов. Той подчерта, че подобряването на условията в психиатричните заведения трябва да бъде приоритет пред държавата. По време на посещението си в Държавната психиатрична болница в Бяла Драганов разговаря и с медицинския персонал, като изрази признателност за всеотдайността и професионализма им. "Вие работите в трудна среда и при сериозно натоварване, но въпреки това показвате човечност и висока експертиза“, каза още той. "Стараем се с ограничения бюджет и човешки ресурс да задоволяваме в максимална степен нуждите на психиатричните пациенти със стационарна помощ“, посочи д-р Церовски и обясни, че болницата обслужва три области – Русе, Разград и Силистра, както и района на Полски Тръмбеш и Свищов, които са населени места от област Велико Търново. Поради липса на достатъчно персонал миналата година са били закрити 80 легла. Сега болницата има три мъжки и едно женско отделение, като разполага с 200 легла. В момента в лечебното заведение се лекуват 182 пациенти. За тях се грижат 7 лекари, както и 34 медицински сестри и фелдшери. "Въпреки че имаше увеличение на възнагражденията миналата година, психиатрията все още не е най-атрактивната специалност за младите лекари“, посочи д-р Церовски. Данните сочат, че поне в тази психиатричнаболница най-много са пациентите с шизофрения, следвани от тези с различни зависимости. Следват пациентите с маниакално-депресивни психози, както и с тези със съдова деменция.