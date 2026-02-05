Сподели close
72-годишен мъж загина при пожар в Плевенско, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Сигналът за инцидента е подаден на 4 февруари, сряда, в 07:58 часа в оперативния център на РДПБЗН – Плевен. Съобщено е за пожар в къща в село Телиш, община Червен бряг, област Плевен.

Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Червен бряг.