72-годишен мъж загина при пожар в Плевенско, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".Сигналът за инцидента е подаден на 4 февруари, сряда, в 07:58 часа в оперативния център на РДПБЗН – Плевен. Съобщено е за пожар в къща в село Телиш, община Червен бряг, област Плевен.Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Червен бряг.