Обявен за международно издирване турски гражданин беше установен и задържан от служители на РУ-Разград, съобщиха от ОД на МВР - Разград.При полицейска проверка около 15 часа на 23 февруари на адрес в града е засечен 74-годишен мъж, издирван с червена бюлетина от Интерпол. Лицето се издирва във връзка с престъпление - сексуално насилие над непълнолетен на територията на Турция.След задържането му е уведомен отдел Интерпол. По случая предстоят процесуални действия от компетентността на прокуратурата, съда и турските власти.