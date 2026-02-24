74-годишен мъж, издирван от Интерпол, бе установен и задържан в Разград
При полицейска проверка около 15 часа на 23 февруари на адрес в града е засечен 74-годишен мъж, издирван с червена бюлетина от Интерпол. Лицето се издирва във връзка с престъпление - сексуално насилие над непълнолетен на територията на Турция.
След задържането му е уведомен отдел Интерпол. По случая предстоят процесуални действия от компетентността на прокуратурата, съда и турските власти.
