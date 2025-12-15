75-годишен мъж загина при инцидент с влак по линията София - Русе
Според първоначалните данни на полицията 75-годишният пешеходец е предприел пресичане на железопътната линия на нерегламентирано за целта място. В резултат на удара от преминаващата композиция смъртта на мъжа е настъпила моментално.
Служителите на реда са извършили проверка за употреба на алкохол на 55-годишния машинист на влака. Техническото средство е отчело отрицателен резултат.
Заради огледа на местопроизшествието движението на влакове в участъка е било временно затруднено. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани в Окръжна прокуратура - Плевен. Разследването продължава за изясняване на всички детайли около фаталния инцидент.
