75-годишен мъж загина, след като беше блъснат от влакова композиция по направление София - Русе в района на жп гарата в Плевен. Инцидентът е станал на 13 декември (събота) около 18:30 часа, съобщиха от ОД на МВР - Плевен.

Според първоначалните данни на полицията 75-годишният пешеходец е предприел пресичане на железопътната линия на нерегламентирано за целта място. В резултат на удара от преминаващата композиция смъртта на мъжа е настъпила моментално.

Служителите на реда са извършили проверка за употреба на алкохол на 55-годишния машинист на влака. Техническото средство е отчело отрицателен резултат.

Заради огледа на местопроизшествието движението на влакове в участъка е било временно затруднено. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани в Окръжна прокуратура - Плевен. Разследването продължава за изясняване на всички детайли около фаталния инцидент.