82-годишен мъж е загинал при пожар в дома си в село Ломец, съобщиха от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".Сигналът за инцидента е подаден в 05:03 часа вчера в Оперативния център при Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Ловеч.Към мястото на произшествието са изпратени два пожарни автомобила. При пристигането си огнеборците са установили, че гори една от стаите в къщата. В помещението е открито тялото на загиналия мъж.Причините за възникването на пожара се изясняват.