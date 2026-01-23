82-годишен мъж загина при пожар в дома си в Ловешко
© Снимката е илюстративна.
Сигналът за инцидента е подаден в 05:03 часа вчера в Оперативния център при Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Ловеч.
Към мястото на произшествието са изпратени два пожарни автомобила. При пристигането си огнеборците са установили, че гори една от стаите в къщата. В помещението е открито тялото на загиналия мъж.
Причините за възникването на пожара се изясняват.
