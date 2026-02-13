82-годишен мъж е загинал след падане от терасата на дома си, намиращ се на осмия етаж на жилищен блок в Силистра, съобщиха от ОД на МВР - Силистра.Сигналът за произшествието е получен на тел.112 в 05:29 часа днес. Дежурна оперативна група е извършила оглед, изясняват се причините и обстоятелствата по случая.Образувано е досъдебно производство по чл. 127, ал.1 от НК.