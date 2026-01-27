88-годишен мъж подаде сигнал за измама с евро в Разград
Възрастният мъж дал на свой съсед сумата от 300 лв, които да бъдат обменени в евро банкноти. След няколко дни 64-годишният мъж от град Търговище му върнал 15 евро.
По случая е започната проверка по чл.209, ал.1 от НК.
