АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросектора в Европа
Пет дни панаирното градче ще бъде сцена на водещи компании и нови технологии в земеделието, винаро-лозарската индустрия и хранителната промишленост. Новата концепция с Град на виното и Град на деликатесите в отделни палати вече показва своя ефект – по-ясно профилиране на браншовете и засилен интерес от изложители. Обединяването на виното с технологиите и на храните с машините за тяхното производство създава по-благоприятна среда за професионални контакти и договаряния. Това улеснява както бизнеса, така и посетителите на изложбите, подчертават от ръководството на Международен панаир Пловдив.
34-ото издание на АГРА ще представи всички направления в земеделието – техника, инвентар, животновъдство, биопроизводство, семепроизводство, растителна защита, дигитални решения и агросервизи. Селскостопанска академия участва в изложението с всичките си институти и изследователски звена. Това превръща АГРА в най-мащабната научно-практическа платформа в сектора. За поредна година едра земеделска техника се експонира на закрито по идея на Асоциация на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България (АГРОТЕХ).
ВИНАРИЯ 2026 ще събере производители, технологични компании и доставчици за лозаро-винарската индустрия. 33-ото издание обхваща всички браншове - винарски изби и производители на напитки, технологии и оборудване за винопроизводство, материали, инвентар и лабораторно оборудване, нови сортове грозде и селекция, както и услуги и консултации за сектора. Тази година в Града на виното има много нови винарни, производители и вносители на алкохолни напитки, затова почти всички щандове вече са заети, съобщават от Търговския отдел на Панаира. Международният дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки по традиция ще отличи най-добрите експонати. За първи път всеки един изложител ще може да участва в него с до три свои проби без такса.
30-ото издание на ФУДТЕХ 2026 отчита солиден ръст както на български, така и на международните участници. Най-големият египетски холдинг за производство и преработка на плодове, зеленчуци и ядки ще представи продукцията на шест свои предприятия в Града на деликатесите. Профилът на ФУДТЕХ 2026 включва месна и млекопреработвателна индустрия, хлебопроизводство и сладкарство, технологии и машини за хранителната индустрия, опаковки, логистика и контрол на качеството, както и гурме продукти и деликатеси от различни държави.
