Във връзка с разпространена информация относно спиране на строителството на АМ "Русе – Велико Търново“, Агенция "Пътна инфраструктура“ прави следното уточнение изграждането на автомагистрала "Русе – Велико Търново“ не е спряно, като проектът се реализира поетапно, при стриктно спазване на законовите и техническите изисквания.И допълват: "Участък 1 "Русе – Бяла“ /от км 0+400 до км 40+640/ се изпълнява на инженеринг /проектиране и строителство/ от ДЗЗД "Хемус-16320“. Техническият проект за участъка е изготвен и одобрен от Експертен съвет към АПИ. През октомври 2025 г. са приключили отчуждителните процедури. Предстои през следващия месец да бъде внесена проектната документация за одобрение и издаване на Разрешение за строеж, след което ще могат да стартират строително – монтажните работи.Участък 2 "Обход на гр. Бяла /от км 40+640 до км 76+040/ също се изпълнява на инженеринг /проектиране и строителство/от ДЗЗД "АМ РУСЕ ТЪРНОВО“. Към момента в различни участъци от трасето се извършват строително – монтажни работи, като отстраняване на хумусния слой, изкопни работи, строителство на долното строене на виадукт, бетонови работи на подлез и надлез, изграждане на пътни връзки на пътен възел "Гара Бяла“, изграждане на подходни пътища към съоръженията и др.", информират от АПИ.При подходящи метеорологични условия се предвижда изпълнение на опитни участъци.От Агенцията информират, че и за двата участъка е възникнала необходимост от изменение на одобрения ПУП – парцеларен план, свързано с нови инженерни мрежи и несъответствия в местоположението на съществуващата техническа инфраструктура. В тази връзка са предприети действия за процедиране за изменение на одобрения ПУП – парцеларен план. Именно тези дейности са заложени обществената поръчка прекратената на 14 януари. Причината за прекратяването ѝ е, че постъпилите оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.Предприети били и незабавни действия за обявяване на нова обществена поръчка и предстои нейното публикуване в кратки срокове."Строително-монтажните работи продължават по директното трасе на магистралата в участък с дължина 36 км, включваща отсечката между 40-и и 76 км, както и обходът на гр. Бяла. Към настоящият момент прекратяването на обществената поръчка не влияе на сроковете за изпълнение на участък 1 и 2 от АМ "Русе – Велико Търново“, твърдят от АПИ.