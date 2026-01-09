АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
Припомняме, че страната ни бе връхлетяна от студен циклон, който донесе със себе си сняг. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Няма въведени кодове и предупреждения, пътищата се почистват. Карайте внимателно заради влошените зимни метеорологични условия.
За утрешния ден 10.01.2026 г. обаче, отново има въведени предупреждения за Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил, Силистра, Русе, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали - оранжев код за дъжд и сняг. Жълт код е обявен за областите Добрич, Варна, Стара Загора, Благоевград, Пловдив, Плевен за вятър.
Има въведени ограничения в планинските проходи. Затворени целогодишно остават "Върбишки“, "Златишки“, а забрани за тежкотоварни МПС имат проходите: "Троянски“ – над 12 т "Котленски“ – над 20 т "Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м "Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.) Проходите "Дюлински“ и "Пампорово“ са забранени за МПС над 3,5 т, а "Вратник“ има забрана за МПС над 10 т в определени участъци. През прохода “Айтоски" има ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево.
Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия. Към момента пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Внимавайте, защото има поледици и неизчистени пешеходни участъци! Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути, а закъснения няма.
