ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: През ноември се очаква разрешение за строеж на участъка Русе – Бяла
© АПИ
През ноември се очаква да бъде издадено разрешението за строеж за изграждането на участъка между Русе и Бяла от бъдещата автомагистрала "Русе – Велико Търново“. Дължината на отсечката е близо 40 километра, съобщи инж. Венцислав Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитиран от "Дарик Радио", предаде Dunavmost.
Цялото трасе на бъдещата магистрала е с дължина от приблизително 133 километра. Проектът е от стратегическо значение за свързаността на Северна и Южна България и ще премине през териториите на шест общини в област Русе и три в област Велико Търново
Още по темата
/
АПИ отговори на Петков, засегнаха АМ "Русе – Велико Търново": Практиката показва, че винаги се стига до по-високи цени
19.03
Иван Иванов за строежа на магистралата Русе - Велико Търново: Процесът ще бъде абсолютно прозрачен
19.03
Желязков коментира твърденията за куропционни надценки в процедурата за автомагистрала Русе-Велико Търново
19.03
Пенчо Милков: Следващата седмица предстои обявяването на обществената поръчка за отсечката Бяла – Велико Търново
13.03
България и Катар продължават преговорите по проектната компания за магистралата Русе-Свиленград
24.09
Стартира подготовката за създаването на проектна компания за изграждането на пътя Русе-Свиленград
11.07
Още от категорията
/
УМБАЛ "Канев" с активно участие в годишната среща на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия
13:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Влак прегази служител на БДЖ!
15:04 / 12.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.