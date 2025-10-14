Близо 40-километровата отсечка е първият етап от изграждането на автомагистрала "Русе – Велико Търново“.През ноември се очаква да бъде издадено разрешението за строеж за изграждането на участъка между Русе и Бяла от бъдещата автомагистрала "Русе – Велико Търново“. Дължината на отсечката е близо 40 километра, съобщи инж. Венцислав Атанасов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитиран от "Дарик Радио", предаде Dunavmost.Цялото трасе на бъдещата магистрала е с дължина от приблизително 133 километра. Проектът е от стратегическо значение за свързаността на Северна и Южна България и ще премине през териториите на шест общини в област Русе и три в област Велико Търново