Ако може за Украйна, може и за РСМ: Силяновска иска ясни гаранции от ЕС и България
Според нея страната се нуждае от ясни гаранции от Европейския съюз и България, за да се осигури предвидимост на процеса.
Освен оплакванията относно условията, поставени от ЕС за продължаване на преговорите, президентът на РСМ локализира вината и в предишното правителство, оценявайки, ''че след промяната на името на страната, всяка друга конституционна промяна, изисквана от нас, изглежда благоприятна за ЕС''.
"Необходима е политическа воля, наша и на Съюза (за да продължат преговорите). Предложихме няколко политически решения и ЕС трябва да избере едно от тях или сам да намери решение. Щом можеше да го направи за Украйна, може да го направи и за нашата страна“, коментира Силяновска блокадата на европейската интеграция.
''Без ясни гаранции и без подходящи предпазни мерки, с поредна конституционна промяна рискуваме да излезем от процеса, както старецът на Хемингуей е излязъл от морето - само с рибни кости, с оголена национална и културна идентичност“, предупреди президентът на РСМ, допълвайки: "Дотук ни доведоха смелите решения (на предишното правителство).“
Тя подчерта още, че Македония е получила най-високите оценки от ЕС в периода от 2017 до 2020 г., когато е подписано Споразумението с България и Преспанското споразумение, а тази година е постигнат "ограничен напредък“ и заключи, че Северна Македония е заслужила това, като е приела решения и условия, които не са били свързани с върховенството на закона, което тя нарече "нов политически критерий“.
"В мащабите на ЕС конституционните ни промени струват повече от истинските реформи", коментира Давкова, напомняйки, че последното условие на ЕС сега е включването на българите в Конституцията на страната.
"Навсякъде, където отивах, защитавах конституционното ни право на европейско членство и посочвах парадоксалното несъответствие, че сме страна кандидат за членство от 20 години“, заяви тя, като попита публично: "Как може двустранно споразумение (с България) да бъде изменено с протокол?“
