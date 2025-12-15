Мариан Бачев да отстрани директора Васил Василев в последните минути от мандата си.
Ето какво пишат в позицията си актьорите:
Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези единадесет месеца доведе българската култура до непознато досега дъно. В последните си дни то се опитва панически да въздейства дългосрочно върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочи щети за всички изпълнителски изкуства у нас!
Недопустими са всички непрозрачни действия от страна на министъра на културата в оставка срещу управленския екип на Народен театър "Иван Вазов“. Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство, прозрачно и при спазване на законите на държавата!
Няма да търпим задкулисни и нарушаващи законовите процедурни действия по отношение на театъра, в който работим! Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България.
Сред актьорите споделили позицията са Аня Пенчева, Христо Мутафчиев, Дарин и Деян Ангелови, Виктория Колева, Бойка Велкова, Биляна Петринска, Ани Пападопулу, Валентин Ганев.
Актьорите от Народния театър с официална позиция, опасяват се, че се подготвя уволнение на директора им
