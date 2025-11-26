Асфалтираха ремонтирания участък на Дунав мост при Русе
©
Продължава производството на нови стоманобетонни панели. През последната седмица са произведени 8 панела, с което общият им брой от началото на ремонтните дейности става 709 бр. В следващите дни ще се работи по отводнителния колектор, монтирането на парапета, осветителните стълбове и др.
Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
30.10
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
03.09
Още от категорията
/
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
Драганов: Проекто-проучвателните дейности за укрепване на брега на река Дунав в района на Мартен, трябва да приключат до края на годината
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изграждат нови мощности и батерии за ток в соларен парк "Кацелово...
19:35 / 25.11.2025
Подробности за тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловд...
08:43 / 25.11.2025
Трагедия в Пловдив: Семейство загина в тежка катастрофа на Околов...
08:41 / 25.11.2025
Какъв е рискът от бедност в Русе и региона?
14:37 / 24.11.2025
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
18:22 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.