|Асфалтират затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе
През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.
Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.
Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
