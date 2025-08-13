Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Асфалтират затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе
Автор: Велизара Ангелова 13:18Коментари (0)39
© АПИ
Асфалтира се затвореният за основен ремонт участък с дължина 320 метра на Дунав мост при Русе, в посока България, информира АПИ. Положен е долен и износващ асфалтов пласт, хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панели или общо 621 бр. от началото на ремонтните дейности през м. г.

През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.

Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
Държавата разпродава имоти
Водна криза
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: