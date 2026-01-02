Временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-5 Русе – Бяла в района при разклона за Борово. Това съобщиха от АПИ. репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил налага ограничението.Обходният маршрут за леки автомобили е Обретеник – Ценово – Бяла и обратно. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".