Автобуси ще извозват пътниците по железопътната линия между Ветово и Сеново, съобщават от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Причината за временната реорганизация на транспорта е започващото мащабно механизирано подновяване на железния път в региона. Движението на влаковете ще бъде прекъснато в периода между 28 и 30 април, предаде Dunav most.

Заместващи автобусни линии

За да се гарантира придвижването на хората, всички пътници от засегнатите влакове ще бъдат прехвърляни на специално осигурени автобуси според следния график за дните 28 и 29 април:

Автобус 9620: Тръгва от Просторно в 12:25 часа, минава през Сеново (12:35) и пристига във Ветово в 12:52 часа.

Автобус 9622: Самуил (20:36), Разград (20:59), Сеново (21:20), Ветово (21:37), "Русе разпределителна" (22:18), Товарна гара (22:23), Русе (22:27).

Автобус 9623: Ветово (16:25), Сеново (16:41), Просторно (16:56).

Автобус 9646: Самуил (21:06), Разград (21:29), Сеново (21:50), Ветово (22:07).

Автобус 90101: Ветово (12:13), Сеново (12:27), Просторно (12:38).

Автобус 90104: Самуил (17:47), Разград (18:10), Просторно (18:23), Сеново (18:38), Ветово (18:55).

Автобус 90203: Ветово (19:00), Сеново (19:17), Просторно (19:32), Разград (19:45), Самуил (20:09).

Графици за 29 и 30 април

За дните 29 и 30 април са предвидени следните промени в превозите:

Автобус 9621: Ветово (06:48), Сеново (07:05), Просторно (07:17).

Автобус 9647: "Русе разпределителна" (02:57), Ветово (03:37), Сеново (03:54), Разград (04:15), Самуил (04:39).

Автобус 90202: Просторно (06:08), Сеново (06:22), Ветово (06:40).

Специфични курсове ще бъдат изпълнени и на отделни дати. На 30 април автобус 90101 ще тръгне от "Русе разпределителна" в 11:15 часа, ще премине през Образцов Чифлик (11:34), Ястребово (11:50), Ветово (12:12), Сеново (12:27) и ще завърши в Просторно (12:38).

За всичките три дни (28, 29 и 30 април) ще се движи автобус 90100 по маршрут: Просторно (08:50), Сеново (09:02), Ветово (09:18), Ястребово (09:39), Образцов Чифлик (09:55), "Русе разпределителна" (10:15), Товарна гара (10:23), Русе (10:34).

Корекции във влаковите разписания

Ремонтните дейности налагат и директни корекции в часовете на заминаване на няколко композиции на БДЖ:

Влак 91102 (28-30 април): Самуил (08:10), Дулово (09:28), Силистра (10:56).

Влак 9623 (28 и 29 април): Русе (15:30), Товарна гара (15:35), "Русе разпределителна" (15:39), Ястребово (16:01), Ветово (16:16), Варна (19:53).

Влак 40111 (29 и 30 април): "Русе разпределителна" (08:00), Товарна гара (08:04), Русе (08:09), Иваново (08:35), Две могили (08:55), Борово (09:11), Бяла (09:35), Полски Тръмбеш (09:56), Горна Оряховица (10:40).

Влак 90202 (29 и 30 април): Самуил (05:30), Разград (05:50), Просторно (06:03), "Русе разпределителна" (07:37).

От железопътната компания напомнят, че подробна информация пътуващите могат да получат във всички гари, както и на официалния сайт на БДЖ.