Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
©
тежката катастрофа на АМ "Тракия" от тази сутрин, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. При инцидента е загинала жена на 23 години, която е водач на единия автомобил, а в другия автомобил са загинали мъж 59-годишният шофьор и пътничка на 60 години. Пострадалият мъж е на 34 години и е пътувал в същия автомобил. Той е ранен и е настанен за лечение в УМБАЛ - Стара Загора, без опасност за живота.
Още по темата
Още от категорията
/
Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
03.11
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Рецидивисти отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
17:33 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:15 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.