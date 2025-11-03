Бивш шеф на "Автомагистрали" е помел шестте коли в центъра на София снощи?
Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен, съобщи bTV.
Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.
Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч. От СДВР потвърдиха за bTV, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.
Още по темата
Още от категорията
/
Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
08:44
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
02.11
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян!
21:18 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мър...
16:10 / 02.11.2025
Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе
12:30 / 01.11.2025
Огнище на африканска чума по свинете в Гюргево
09:04 / 01.11.2025
Благомир Коцев иска делото да бъде прекратено
18:22 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.