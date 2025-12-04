Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой съгражданин
Ето за какво призовава във Facebook будният гражданин:
На вниманието на строителен отдел Благоевград!!! Това е поставено на гараж на "Дъбравска" 14! Да се молим да не падне докато се задействате!?
Сградите в района са много близо една до друга, а и под въпросния контейнер има стълби. Въпрос на време е да стане някоя трагедия, алармира и Blagoevgrad24.bg.
Не закъсняха и коментарите под шокиращата снимка:
– Тези хора наред ли са - да пляснеш фургон върху покрива на тоалетната??
– Единият паркирал колата на терасата, а другият фургон на гаража
– Че то много лесно бе, от гаража в къщата, много удобно!
– Някой май ще се учи да лети като гледам вратата къде е
Blagoevgrad24.bg се присъединява към апела на автора на публикацията. Дано компетентните органи се задействат възможно най-бързо.
Още от категорията
/
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докторите на две столични болници
27.11
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването на цените в синя и зелена зона в София
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
16:54 / 03.12.2025
Щетите след протеста в София: Оценени на около 120 хил. лева, пла...
17:11 / 02.12.2025
Измамиха чрез Viber жестоко мъж от Разград, от сметката му са изт...
14:23 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:32 / 02.12.2025
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
20:42 / 01.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:42 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.