Благомир Коцев, който се върна на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста.
"Зареден, отпочинал, с добро настроение, доколкото е възможно след всичко това то да е такова, но имам ентусиазъм да видя как да се случвали нещата в общината", бяха първите думи на Коцев.
По думите му има неща, които трябва да бъдат наваксани.
"Не съм изненадан от поредната атака по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията ми. Използват се всякакви инструменти за дискредитация", допълни той.
Благомир Коцев: Съвсем не стои като тема аз да се кандидатирам за президент
© Фокус
Още по темата
/
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
Ще остане ли в ареста варненският кмет Благомир Коцев? Решава Окръжният съд в морската столица днес
27.11
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обви...
17:44 / 29.11.2025
Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
19:50 / 28.11.2025
Коледният концерт "Синьо сърце" ще подкрепи деца с аутизъм
16:56 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:57 / 27.11.2025
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Бер...
14:19 / 27.11.2025
Делото "Коцев" започна!
14:16 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.