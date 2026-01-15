На 24 януари (петък) от 10:00 ч. в Спортен комплекс "Пирин" - Интерната, Благоевград ще се проведе благотворителен футболен турнир, чиято основна цел е събиране на средства в подкрепа на малкия Йоан – дете, което ни напомня, че надежда има дори когато всички шансове изглеждат срещу теб."Идеята зад турнира е проста, но силна – да покажем, че младите хора могат да бъдат активни, ангажирани и съпричастни. Да покажем, че спортът може да бъде средство не само за изява, но и за добрина", съобщават организаторите.Форматът е 4+1 играчи (може и повече участници да са в един отбор), с неограничени смени, което превръща турнира не просто в спортно надпреварване, а в празник на движението, съпричастността и общността.Събитието се организира от Общински младежки парламент - Благоевград към ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и има за цел да даде положителен пример, както на учениците, така и на цялата местна общност.