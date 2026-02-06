Близо 200 000 къса цигари в товарен автомобил откриха митническите служители на МП Лесово
Камионът с чужда регистрация е пристигал на МП Лесово на 02 февруари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България метални изделия от Турция за Германия.
След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки. Установени са общо 190 000 (9500 кутии) недекларирани цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение.
Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали над 1,297 млн. къса контрабандни цигари. Те са били укрити предимно сред декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи от Турция за държави в ЕС, където пазарните цени на акцизните тютюневи изделия са значително по-високи.
