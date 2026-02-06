Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 190 000 (9500 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ метални изделия, съобщиха от Агенция "Митници".Камионът с чужда регистрация е пристигал на МП Лесово на 02 февруари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България метални изделия от Турция за Германия.След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки. Установени са общо 190 000 (9500 кутии) недекларирани цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение.Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали над 1,297 млн. къса контрабандни цигари. Те са били укрити предимно сред декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи от Турция за държави в ЕС, където пазарните цени на акцизните тютюневи изделия са значително по-високи.