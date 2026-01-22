Болницата в Разград остава под ръководството на досегашния си изпълнителен директор
© Здравен портал
МБАЛ "Никола Василиев“ – Кюстендил ще продължи да бъде ръководена от Димитър Стоилов. Той е единствен, който е преминал успешно и през трите етапа от конкурса.
Конкурс за избор на съвет на директорите бе организирани и в на МБАЛ "д-р Иван Селимински - Сливен“. Там изпълнителен директор остана досешания д-р Васислав Петров. Той бе единствен кандидат за конкурса, като премина с успех през етапите.
В МБАЛ "д-р Стамен Илиев" в Монтана на поста ще остане Тодор Тодоров. Той ще ръководи болницата през следващите три години. На второ място остана Виктор Спасов.
Директорът на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Разград д-р Станимир Георгиев също продължава да ръководи болницата и през следващите три години. Той се състезаваше за поста с Людмила Димитрова, която не успя да достигне до последния етап от конкурса.
Още от категорията
/
Кметът на Добрич Йордан Йорданов: Запазва се размера на местните данъци и таксата за битови отпадъци през 2026 г.
12:35
Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк: РИОСВ – Русе с глоби за 25 000 лв. през ноември
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Четирима души пострадаха след сбиване в заведение в Ловеч
14:24 / 21.01.2026
ГДБОП иззе килограм метамфетамини и 85 000 евро при акция във Вид...
11:07 / 21.01.2026
Мъж е загинал при пожар в Шуменско
10:32 / 21.01.2026
Окръжният съд в Плевен ще проведе поредно съдебно заседание по де...
08:35 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.