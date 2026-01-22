Четири лечебни заведения ще продължат да бъдат управлявани от досегашните си изпълнителни директори. Това показа справка наМБАЛ "Никола Василиев“ – Кюстендил ще продължи да бъде ръководена от Димитър Стоилов. Той е единствен, който е преминал успешно и през трите етапа от конкурса.Конкурс за избор на съвет на директорите бе организирани и в на МБАЛ "д-р Иван Селимински - Сливен“. Там изпълнителен директор остана досешания д-р Васислав Петров. Той бе единствен кандидат за конкурса, като премина с успех през етапите.В МБАЛ "д-р Стамен Илиев" в Монтана на поста ще остане Тодор Тодоров. Той ще ръководи болницата през следващите три години. На второ място остана Виктор Спасов.Директорът на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Разград д-р Станимир Георгиев също продължава да ръководи болницата и през следващите три години. Той се състезаваше за поста с Людмила Димитрова, която не успя да достигне до последния етап от конкурса.