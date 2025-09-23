Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара

© NOVA Борбата с огъня в защитената местност "Калимок-Бръшлен“ продължава и тази сутрин. Работата на екипите е допълнително затруднена от гъста мъгла, която е паднала над района и силно ограничава видимостта. Пламъците вече са обхванали площ от над 500 декара и застрашават уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани в Европа.



Пожарът, който е обхванал периметър от 5-6 километра, гори предимно в тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Налага се пожарните автомобили периодично да напускат района, за да презареждат с вода, преди да се върнат отново на линия. Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места. Най-близкото село, Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.



Според информация на NOVA, най-вероятната причина за пожара е небрежност. Огънят е тръгнал около 18 часа в неделя. Забелязали са го първо земеделски производители. Вероятно искра е предизвикала този пожар.



Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват. Защитената местност е дом на една от най-големите колонии на къдроглави пеликани, над 200 вида птици и множество защитени растителни видове.