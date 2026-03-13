Бойко Борисов.
Той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата в Разград.
"С приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ. Дава се възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов.
Борисов разкри кой ще води листите на ГЕРБ в Разград
© Булфото
Още по темата
/
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
12:05
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
12.03
Министър Адемов в Благоевград: Парите за Великденските надбавки няма да са за сметка на друг сектор
12.03
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
12.03
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Още от категорията
/
"Топлофикация Перник" дари високотехнологична апаратура на Профилакториума: Инвестиция в здравето и бъдещето
12.03
Орлин Пенков в Бяла: Нашата битка е за правова държава, за общество, в което законът е над всички, справедливостта не е привилегия
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Топлофикация Перник" дари високотехнологична апаратура на Профил...
15:58 / 12.03.2026
Прокуратурата с подробности за откритото тяло на бебе на сметище ...
15:27 / 12.03.2026
Откриха тяло на новородено бебе на сметище в Сливен
12:00 / 12.03.2026
Жители на Добрич: Линейка трудно стигна до пациент заради недовър...
10:59 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.