Борово купува техника за 60 000 лева за зимно почистване
По думите на градоначалника, вече са подписани договорите с фирмите, които ще отговарят за снегопочистването на общинската пътна мрежа и улиците във всички населени места. Осигурени са и необходимите количества инертни материали – пясък и сол, които вече са разпределени по съответните точки в общината.
Администрацията планира разширяване на техническия си парк с покупката на нова малогабаритна техника. Инвестицията е на стойност 60 000 лева, като машината ще бъде използвана приоритетно за почистване на по-тесните улици и алеи в града, където едрогабаритната техника изпитва затруднения.
Валентин Панайотов увери местния парламент, че всички учебни, детски и здравни заведения на територията на общината са готови за работа при усложнена зимна обстановка. Предвидени са и специални места за временно настаняване на пътници в случай на бедствено положение.
По време на сесията съветниците разгледаха и приеха общо четири докладни записки. Сред тях бе и решението за изменение и допълнение на Наредба №13, касаеща местните такси и цени на услуги. Промяната е свързана с новата методика за определяне на такса битови отпадъци, която ще влезе в сила от 2026 година.
