close




Борово празнува 41 години от обявяването си за град
Автор: Десислава Томева 21:18Коментари (0)83
©
С музикални и танцови изпълнения на децата от Детска градина "Славейче“ и самодейците при Народно читалище "Искра 1898“ беше открит празника на град Борово тази вечер. През тази година се отбелязват 41 години от обявяването на селището за град, както и 47 години от създаването на община Борово. Сред гостите на събитието беше и областният управител на Русе Драгомир Драганов, който посочи, че управлението на една община много зависи от нейното ръководство и от политиките, които се прилагат.

"Действията на сегашната администрация са доказателство, че управлението на Борово е "напипало“ пулса и работи в правилната посока за развитие на населените места от общината“, каза Драганов. "Когато говорим за добро европейско управление, често мислим за Брюксел, за институциите и за големите решения. Но истината е, че Европа започва тук – в нашите градове и села, в нашите общини, защото именно местното управление е най-близо до човека, до неговите нужди и ежедневни проблеми. Община Борово е доказала през годините своята съпричастност и се е утвърдила като място, което събира и вдъхновява хората. Пример за това е и традиционният събор "От Дунав до Балкана“, който за пореден път ще събере на едно място хора не само от региона, а и от страната и чужбина“, отбеляза областният управител.

Той заяви още, че е Общината не е просто административна единица, а мястото, което обединява хора с различна традиции и история, но хора, които заедно изграждат общността, в която живеят. Драганов отчете и съществената роля на кмета Валентин Панайотов за развитието на Борово през последните години. Валентин Панайотов спечели трети пореден мандат през 2023 година като кмет на общината с над половината от гласовете на боровчани.

"Десет години вече, рамо до рамо, градим доверие и заедно отстояваме запазването на родните традиции и развитието на града и общината, за постигане на една цел "Красива, приветлива и модерна община“. Благодаря Ви за привилегията, доверието и разбирането, които ни оказвахте всеки ден през тези 10 години. Аз Ви уверявам, че не само на 5-и септември, а всеки ден през изминалите години се стараем да Ви докажем, заедно с моя екип, че имаме една цел – Борово и общината да бъде и пребъде, да е чисто, приветливо и добро място за живот за нас и нашите деца“, каза кметът Панайотов. Той припомни и редица исторически факти, като отбеляза, че продължава да се пази делото на основоположниците на града. "Да помним и пазим миналото е наше задължение и отговорност, но ще отбележа, че настоящето и модернизацията на населеното ни място е нашата най-важна цел днес“, категоричен бе Валентин Панайотов, който изказа благодарност на всички, работили за доброто на Борово във всяка една сфера.

"Понякога сме разочаровани и трудно постигаме дадени цели, но е необходимо да продължаваме да се борим, да търсим различни начини за справяне с предизвикателствата, защото е наш дълг да ориентираме своите разсъждения и действия в името на обществения интерес. И това трябва всеки един да го разбере“, сподели още Валентин Панайотов.

В изказването си кметът не подмина и актуални теми, касаещи инфраструктурното развитие. Той посочи, че само преди дни е приключило 100%-то обновяване и реконструкция на водопроводната мрежа в града. Панайотов отбеляза и, че преди дни са започнали дейностите по реконструкция и рехабилитация на уличните водопроводи в село Брестовица, като ще бъде възстановена и разрушената настилка, заради ремонта. Кметът на Борово отчете, че са осигурени средства в размер на 15 милиона лева за още няколко ключови проекта през следващата година. Сред тях са реконструкция и рехабилитация на участък от общинския път от село Екзарх Йосиф до връзката с първокласния републикански път между Русе и Велико Търново, както и на пътя между Брестовица и Волово. Предстои реализирането на програма за енергийна ефективност на сградата на Общинската администрация и извършването на основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на Работническата поликлиника в Домашен социален патронаж.

"През житейския си път ние наблюдаваме и извличаме главните, важните модели и ги надграждаме. Това ни кара всеки ден да търсим и откриваме нови пътища и възможности за развитие“, отбеляза Панайотов и цитира Пикасо, че действието е основата на успеха. "Уверявам Ви, че ще продължим с нашите действия и ще надграждаме нашето общо бъдеще“, допълни кметът на Борово. Същевременно той посочи, че Съединението от 6 септември е една от най-бележитите дати в новата българска история, едно от най-дръзките и най-достойни събития в развитието на българската държава.

"Съединението определи съдбата на България за векове напред. То беше подготвено от редица важни събития преди него – от българското Възраждане, от десетилетната борба за независима българска църква, от вековната борба за съхранение на език, традиции и обичаи на българите, от борбата за национално освобождение, от десетки въстания и Априлското въстание, което предшестваше Руско-Турската освободителна война. Съединението е дело, допринесло за гордостта да се чувстваме, единни и сплотени. То доказва способността ни да браним онова, което обичаме. Колко необходимо ни е и днес това единение и национално обединение за постигането на такава важна за нашето време цел – благоденствие на България. Уверен съм, че ще я постигнем, ако следваме урока, примера на нашите деди от времето на Съединението преди 140 години. Днес ние имаме нужда от същата кауза отново – този път не заради обединение на територията, нужно ни е обединение на воля, усилия, интелект, за да можем заедно да градим съвременна България и един европейски град – град на дедите ни, на нас самите и на децата ни – град Борово“, каза кметът по повод Съединението.

Богатата празнична програма продължава в събота и неделя, като кулминацията ще бъде провеждането на 18-ото издание на Международния фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана“.

Припомняме, че на 5 септември 1984 година с указ № 2907 на Министерския съвет Борово е обявен за град.

Сред гостите на днешния празник бяха редица представители на местната и държавната власт, както и регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев.






