Броят на заболелите от грип в Смолянско остава висок
За последната отчетна седмица – от 26 януари до 1 февруари 2026 г. – се отчита увеличение на заболяемостта от 167,48 на 204,25 на 10 хиляди души население, като стойностите остават под епидемичния праг.
Най-често засегнати отново са децата на възраст от 1 до 4 години, следвани от възрастовата група 5 - 14 години. За втора поредна седмица няма регистрирани случаи сред хората над 65-годишна възраст.
На заседание на областния оперативен щаб за борба с ОРЗ и грип, проведено на 28 януари, е отчетено, че в лечебната мрежа не се наблюдава необичайно за сезона напрежение. Отсъстващите ученици и деца в детските заведения са в допустими граници. Поради това щабът е взел решение, че няма основания за обявяване на грипна епидемия в областта.
В условията на предепидемична обстановка здравните власти препоръчват на гражданите:
- Да избягват близък контакт с болни хора;
- Да използват медицински маски на обществени места със струпване на хора – лечебни заведения, аптеки, магазини, обществен транспорт и други;
- Да спазват стандартните хигиенни мерки – често миене на ръцете, спазване на етикет при кихане и кашляне, редовно почистване на повърхности и често докосвани предмети, както и по-често проветряване на помещенията.
