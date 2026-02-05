Заболяемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип в област Смолян продължава да е висока, съобщиха от Регионална здравна инспекция - Смолян (РЗИ).За последната отчетна седмица – от 26 януари до 1 февруари 2026 г. – се отчита увеличение на заболяемостта от 167,48 на 204,25 на 10 хиляди души население, като стойностите остават под епидемичния праг.Най-често засегнати отново са децата на възраст от 1 до 4 години, следвани от възрастовата група 5 - 14 години. За втора поредна седмица няма регистрирани случаи сред хората над 65-годишна възраст.На заседание на областния оперативен щаб за борба с ОРЗ и грип, проведено на 28 януари, е отчетено, че в лечебната мрежа не се наблюдава необичайно за сезона напрежение. Отсъстващите ученици и деца в детските заведения са в допустими граници. Поради това щабът е взел решение, че няма основания за обявяване на грипна епидемия в областта.- Да избягват близък контакт с болни хора;- Да използват медицински маски на обществени места със струпване на хора – лечебни заведения, аптеки, магазини, обществен транспорт и други;- Да спазват стандартните хигиенни мерки – често миене на ръцете, спазване на етикет при кихане и кашляне, редовно почистване на повърхности и често докосвани предмети, както и по-често проветряване на помещенията.