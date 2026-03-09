Много хора живеят години наред с увредени бъбреци, без да имат ясни оплаквания. За разлика от други органи, бъбреците рядко "болят“, но първите сигнали за проблем често се появяват под формата на отоци, високо кръвно налягане, постоянна умора и промени в урината.Най-рисковите групи са хората със захарен диабет и артериална хипертония, както и пациенти с наднормено тегло, фамилна обремененост или напреднала възраст. Именно при тях хроничните бъбречни заболявания често се откриват късно – случайно или в по-напреднал стадий.По повод Световния ден на бъбречното здраве – 12 март, УМБАЛ "Лозенец“ организира безплатни нефрологични прегледи с цел ранна диагностика и профилактика на бъбречните заболявания.- отоци по крайниците или лицето- високо артериално кръвно налягане- захарен диабет- честа умора и отпадналост- промени в цвета, количеството или честотата на уриниране- фамилна обремененост за бъбречни заболявания- чести инфекции на пикочните пътищаПрегледите са подходящи и за пациенти, при които при предходни изследвания са установени отклонения в кръвните показатели за бъбречна функция или промени в уринните изследвания, но до момента не е провеждана нефрологична консултация.- консултация с нефролог- ехографско изследване на отделителната система.Пациентите, които разполагат с предходна медицинска документация или изследвания, е препоръчително да ги носят за по-точна преценка на състоянието.В прегледите ще се включат специалисти от екипа на Клиниката по нефрология с началник доц. д-р Велислава Димитрова и Отделението по диализно лечение с началник д-р Емилия Йорданова, което осигурява специализирана грижа за пациенти с напреднало бъбречно увреждане и необходимост от диализно лечение. Пациентите с установено напреднало бъбречно увреждане могат да получат консултация и последващо проследяване в отделението.Ранното откриване на бъбречните проблеми позволява навременно лечение и значително забавя развитието на хронични усложнения.