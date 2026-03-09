Бъбреците не болят, но страдат: Безплатни нефрологични прегледи в УМБАЛ "Лозенец"
Най-рисковите групи са хората със захарен диабет и артериална хипертония, както и пациенти с наднормено тегло, фамилна обремененост или напреднала възраст. Именно при тях хроничните бъбречни заболявания често се откриват късно – случайно или в по-напреднал стадий.
По повод Световния ден на бъбречното здраве – 12 март, УМБАЛ "Лозенец“ организира безплатни нефрологични прегледи с цел ранна диагностика и профилактика на бъбречните заболявания.
Прегледите ще се проведат на 13 март и са насочени към хора с:
- отоци по крайниците или лицето
- високо артериално кръвно налягане
- захарен диабет
- честа умора и отпадналост
- промени в цвета, количеството или честотата на уриниране
- фамилна обремененост за бъбречни заболявания
- чести инфекции на пикочните пътища
Прегледите са подходящи и за пациенти, при които при предходни изследвания са установени отклонения в кръвните показатели за бъбречна функция или промени в уринните изследвания, но до момента не е провеждана нефрологична консултация.
Какво включва прегледът:
- консултация с нефролог
- ехографско изследване на отделителната система.
Пациентите, които разполагат с предходна медицинска документация или изследвания, е препоръчително да ги носят за по-точна преценка на състоянието.
В прегледите ще се включат специалисти от екипа на Клиниката по нефрология с началник доц. д-р Велислава Димитрова и Отделението по диализно лечение с началник д-р Емилия Йорданова, което осигурява специализирана грижа за пациенти с напреднало бъбречно увреждане и необходимост от диализно лечение. Пациентите с установено напреднало бъбречно увреждане могат да получат консултация и последващо проследяване в отделението.
Ранното откриване на бъбречните проблеми позволява навременно лечение и значително забавя развитието на хронични усложнения.
Поради ограничения брой часове е необходимо предварително записване.
Записване на час: 02/96 07 682
