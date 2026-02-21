eKathimerini.
Решението бе обявено малко преди 21 ч. вчера и касае и двамата замесени в случая.
Съвместните изслушвания на двамата заподозрени са продължили повече от 10 часа, като всеки от обвиняемите е дал показания в продължение на над три часа.
38-годишният български гражданин, който също е затворник, бе обвинен в убийството на 43-годишния си съкилийник Антонис Пападатос. Инцидентът стана миналата неделя в затвора в Домокос, след като Пападатос, въоръжен с револвер, е направил опит да простреля началника на затвора. В помещението са се намирали още двама затворници - българския гражданин, излежаващ доживотна присъда за убийството на гръцко-австралийския бизнесмен Джон Макрис през 2018 г., както и албанецът Алкет Ризай, осъден за тежки престъпления. Според тази версия двамата затворници са обезоръжили Пападатос и са го простреляли в опит да защитят надзирателя.
Българският затворник, твърди, че е действал в самоотбрана, след като Пападатос е насочил пистолет към надзирателя. Властите остават скептични по тази версия и подозират, че става въпрос за поръчково убийство.
Стрелбата е станала около 19:00 ч. в стая без камери, използвана за срещи на затворниците. Защитата е поискала възстановка на инцидента.
Българинът от Домокос, убил затворник, остава в арестта
©
Още от категорията
/
Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода
17.02
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Зимна буря остави Североизточна България без ток
20:30 / 18.02.2026
Снегонавявания спряха тежкотоварния трафик по два пътя в Силистра...
19:37 / 18.02.2026
Русенци тържествено почетоха паметта на Васил Левски
14:48 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.