България разби САЩ за място в Топ 8 на Световното в Индонезия

България победи САЩ с 3:0 гейма (25:23, 25:16, 25:15) в осминафинален мач от Световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия.



Над всички за младите "лъвици" бе капитанът Виктория Коева с 13 точки (3 блока, 2 аса), докато Ива Дудова добави 12 точки (1 ас).



Съперник на България на 1/4-финал ще бъде победителят от двойката Полша - Пуерто Рико, като двубоят ще се проведе в петък, 15 август.