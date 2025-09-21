Българската страна ще почиства снега от "Дунав мост" през тази зима

© Българската страна ще има ангажимента да почиства снега от "Дунав мост“ през тази зима, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов след като съгласува плана за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в региона.



През миналия зимен сезон почистването на съоръжението се извършваше от румънската страна. Според подписан протокол между двете държави то се осъществява на ротационен принцип, съобщиха от администрацията. Драганов поясни още, че дейностите против заледяване на пътната настилка на моста ще се извършват както от България, така и от Румъния в прилежащите им пътни участъци. Областният управител уточни, че при издаване на предупреждение за оранжев или червен код ще се предприемат възможно най-ефективните мерки, чрез които да не се допуска допълнително утежняване на пътната обстановка. При необходимост ще се създава организация за спиране на автомобилите в близки населени места или съседни области от двете страни на река Дунав, за да се избегне създаването на колони от леки и товарни автомобили, които са допълнителна предпоставка за пътно-транспортни произшествия.



По-рано днес Драганов извърши инспекция на ремонтните дейности на българския участък на съоръжението. От проверката на място стана ясно, че всички срокове се спазват. Вече е в ход и подмяната на стоманобетонните панели в четвъртия от общ шест участъци на моста.