Проблеми с електрозахранването има в Две могили, като част от населеното място е без ток, съобщиха от Областна администрация - Русе. На терен са екипи на "ЕРП Север", като очакванията са в рамките на следващите около 2 часа проблемът да е решен.Няма данни за други населени места без ток, вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно. Снежната покривка в града е около 1 см., като на по-хълмистите места в региона достига около 2 - 3 см. Поривите на вятъра на моменти надвишават 70 км/ч.Има опасност от заледяване, температурите продължават да се понижават, като утре сутрин най-вероятно ще достигнат около -5°C в града и около -7 градуса в региона. Събота следобед и през нощта в неделя се очаква по-интензивен снеговалеж и силен вятър, като има предпоставка и за снегонавявания. Снежната покривка тогава се очаква да достигне до около 10 – 15 см.