Част от Две могили без ток заради лошото време
©
Няма данни за други населени места без ток, вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно. Снежната покривка в града е около 1 см., като на по-хълмистите места в региона достига около 2 - 3 см. Поривите на вятъра на моменти надвишават 70 км/ч.
Има опасност от заледяване, температурите продължават да се понижават, като утре сутрин най-вероятно ще достигнат около -5°C в града и около -7 градуса в региона. Събота следобед и през нощта в неделя се очаква по-интензивен снеговалеж и силен вятър, като има предпоставка и за снегонавявания. Снежната покривка тогава се очаква да достигне до около 10 – 15 см.
Още от категорията
/
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
13:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:17 / 07.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в община Крумовград
18:54 / 07.01.2026
Критична е ситуацията и в община Кирково!
18:34 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.