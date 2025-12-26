Частичното бедствено положение в землището на с. Гелеменово, Община Пазарджик, е в срок от 7 дни, считано от 16:00 часа на 25.12.2025 г. Въвежда се и Плана за защита при бедствия на Община Пазарджик в частта "Наводнения".
В заповедта на кмета се посочва, че заради обилните валежи на 24 декември 25 декември на територията на община Пазарджик, река "Телки дере" в Гелеменово е преляла над дигата в района на стадиона на селото и сериозно я е компрометирала. Водата е заляла и имоти и земеделски земи.
Свикан е общински щаб, който да установи броя на засегнатите хора, да се извърши почистване на река "Елшишка" в участъка на вливане в река "Телки дере" и да се възстанови компрометирания участък от дигата.
Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
©
Още по темата
Още от категорията
/
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
17.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци посрещнаха Рождество Христово в катедралния храм "Света Т...
19:42 / 25.12.2025
Катастрофа блокира движението по пътя Русе – Сливо поле
19:14 / 25.12.2025
Лошо време и в Разградско: Няколко села са без ток, а пътищата са...
11:59 / 25.12.2025
Внимание, шофьори! Автомобил е с потрошена предница на АМ "Тракия...
13:53 / 24.12.2025
Въпреки липсата на сняг: Засилено присъствие на туристи в Банско ...
10:02 / 24.12.2025
Катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал?
20:59 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.