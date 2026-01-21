Четирима души пострадаха след сбиване в заведение в Ловеч
По първоначална информация конфликтът е прераснал във физически сблъсък, при който лека телесна повредаса получили 58-годишна жена и трима мъже на възраст 49, 56 и 58 години.
По случая са задържани за срок до 24 часа трима мъже от Ловеч на възраст 25, 44 и 45 години.
Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава под ръководството на служители от РУ Ловеч.
