В Районното управление на МВР в Ловеч е образувано досъдебно производство по повод възникнал скандал и последвало сбиване между група лица, съобщиха от ОД на МВР - Ловеч. Инцидентът е станал вечерта на 20 януари, около 21:00 часа, в заведение в ж.к. "Червен бряг".По първоначална информация конфликтът е прераснал във физически сблъсък, при който лека телесна повредаса получили 58-годишна жена и трима мъже на възраст 49, 56 и 58 години.По случая са задържани за срок до 24 часа трима мъже от Ловеч на възраст 25, 44 и 45 години.Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава под ръководството на служители от РУ Ловеч.