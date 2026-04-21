Огнище на антракс беше установено в Силистренско. Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата.

ФОКУС припомня, че вчера установиха огнище на антракс в силистренското село Черногор. Става дума за ферма с 28 бивола. Девет животни са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани.

"Случаят е особено опасен", заяви в ефира на БНТ д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ.

В момента се издирват всички контактни лица, имали досег със заразените животни. Част от месото е било преработвано, като собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация. Откритото месо е унищожено.

"До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни", каза Мавровски.

По данни на изпълнителния директор на БАБХ, месото е преработвано в незаконни кланици.

"Имаме и случай на 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция", допълни още той.

Огнището на антракс е лабораторно потвърдено, допълниха от БАБХ.

Как се предава антраксът и кои са основните симптоми?

Антраксът, известен още като "синя пъпка", се предава на хората чрез контакт с болни животни или заразени продукти от тях (месо, кожа, вълна). Инфекцията възниква при проникване на бактерията през рани по кожата, при вдишване на спори или консумация на необработено месо. Симптомите варират според формата на заразяване: при кожната се появява характерна черна рана с голям оток, а при стомашната – силно гадене, коремни болки и повръщане. Белодробната форма започва като грип, но бързо прераства в тежък задух. Важно е да се знае, че болестта не се предава от човек на човек.