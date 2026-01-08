Дариха над 6800 лева на осем нуждаещи се възрастни хора от община Бяла
© Община Бяла
Парите бяха събрани по време на традиционния коледен базар, който се проведе в края на 2025 година в центъра на град Бяла. В кампанията се включиха деца, родители и учители, които изработиха сувенири и лакомства, за да подкрепят каузата.
Събраната сума бе разпределена между осем възрастни жители от различни населени места в общината, които изпитват сериозни материални затруднения. Организаторите не посочват конкретните критерии за подбор, но акцентът е поставен върху хора, които имат остра нужда от финансова подкрепа през зимните месеци.
"Благодарим на всички деца, родители и учители, които подариха надежда, отваряйки сърцата си за пореден път", заявиха от общинската администрация в Бяла.
Инициативата се превръща в устойчива традиция за града, като цели не само да подпомогне материално нуждаещите се, но и да възпита у младото поколение ценности като съпричастност и грижа за възрастните.
Още от категорията
/
Директорът на ПП "Витоша" след фаталния инцидент: Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено
03.01
Хиляди излязоха на протест в Италия срещу законопроект за "контролирано" сексуално образование
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:17 / 07.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в община Крумовград
18:54 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.