Сумата от 6831.45 лева бе дарена днес на осем нуждаещи се възрастни хора от община Бяла. Средствата бяха връчени лично от представители на училищата и детските градини, които взеха дейно участие в благотворителната инициатива, пише Dunavmost.Парите бяха събрани по време на традиционния коледен базар, който се проведе в края на 2025 година в центъра на град Бяла. В кампанията се включиха деца, родители и учители, които изработиха сувенири и лакомства, за да подкрепят каузата.Събраната сума бе разпределена между осем възрастни жители от различни населени места в общината, които изпитват сериозни материални затруднения. Организаторите не посочват конкретните критерии за подбор, но акцентът е поставен върху хора, които имат остра нужда от финансова подкрепа през зимните месеци."Благодарим на всички деца, родители и учители, които подариха надежда, отваряйки сърцата си за пореден път", заявиха от общинската администрация в Бяла.Инициативата се превръща в устойчива традиция за града, като цели не само да подпомогне материално нуждаещите се, но и да възпита у младото поколение ценности като съпричастност и грижа за възрастните.