Главен комисар Георги Кандев с анализ на резултатите от полицейската дейност на ОДМВР-Силистра в съпоставка с последния вот през 2024 г. Той посочи, че 10 дни преди изборите през настоящата година служителите на полицията в Силистра са работили по 14 сигнала, срещу 5 за предходния период на 2024 г. До момента са образувани 14 досъдебни производства, срещу 3 за 2024 г. Задържаните лица са 3, при 0 през миналата година. Съставени са 57 протокола за предупреждение, срещу 24 за предходния период.

Коментарът си Кандев направи при срещата между него, министъра на вътрешните работи Емил Дечев, заместник-министъра Калоян Милтенов и ръководството на полицията в Силистра.

Емил Дечев заяви, че главният приоритет на правителството и на ръководството на МВР е организирането на честни, демократични и законосъобразни избори.