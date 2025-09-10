Новини
Демонтираха пешеходният парапет и част от осветителните стълбове в 320-метров участък на Дунав мост при Русе
Автор: Велизара Ангелова 16:18
©
Демонтирани са пешеходният парапет и част от осветителните стълбове в 320-метровия участък в посока Румъния на Дунав мост при Русе. Дейностите по отсечката започнаха на 5 септември, след като завършиха строително-монтажните работи в платното в посока България, в което в момента е пренасочен трафикът.

След въвеждането на организацията на движение са изпълнени дейности по почистване и подготовка на строителната площадка и на компрометираните повърхности, предвидени за торкретиране. Ремонтните работи продължат с демонтажа на съществуващата колекторна система, разрушаване на асфалтобетонова настилка, предпазния и изравнителен бетон, хидроизолацията и тротоара.

Припомняме, че основният ремонт на Дунав мост се реализира на етапи, като на обекта се работи ежедневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и изпълнява така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности, съобщи АПИ.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.







