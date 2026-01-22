Сподели close
Кметът на община Левски обяви ден на траур днес, 22 януари. Причината са двете жертви на тежката катастрофа в града.

Припомняне, че в събота, 17 януар, загинаха баща и дъщеря при инцидент край Ловеч. Кола и камион се сблъскаха, а шофьорът на тежкотоварния автомобил избяга от инцидента. Ранени бяха още двегодишно дете и неговата баба. 