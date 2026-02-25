Инсинераторът за изгаряне на отпадъци, планиран на 460 метра от жилищни сгради в Гюргево, години наред тревожеше гражданите от двете страни на река Дунав. Днес имаме положителни новини. Министърът на здравеопазването на Румъния публикува за обществено обсъждане връщането на минималната дистанция от 500 метра за подобни съоръжения. След официалното обнародване в Държавен вестник на Румъния тази промяна на практика ще направи невъзможно изграждането на инсинератора на избраното място. Това съобщава депутатът от "Да, България" Иван Белчев, който е родом от Русе.Според него, това е ключов момент в една тригодишна битка."През 2023 година сигнализирах за инвестиционното намерение министъра на околната среда и водите и с колегите ми започнахме активно да следим темата в Народното събрание. Още тогава стана ясно, че става дума за съоръжение в непосредствена близост до румънския град, което може да окаже негативно влияние върху въздуха в Русе и Мартен", пише още той.В рамките на по-малко от седмица жителите на Русе и региона написаха отрицателни становища и събраха над 7500 подписа против инсинератора. В Гюргево становищата бяха в същия тон."Общинските съвети на двата града излязоха с декларация против съоръжението.Посланието беше ясно - инсинераторът в Гюргево не трябва да се изгражда.От нашето еко министерство започнаха искане за процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие, което постави инвеститора в некомфортно положение, защото това щеше да забави значително плановете им. Румъния наля още масло в огъня чрез промяна в законодателството. Изискването за минимум 500 метра от жилищни сгради беше заменено с формулировката “в съседство". Сякаш законодателят работеше в полза на инсинератора, защото разстоянието до най-близките жилищни сгради е 460 метра. Именно тази промяна отвори възможност проектът да продължи, въпреки общественото недоволство. Екоорганизации организираха протести в двата града, които събраха стотици недоволни от риска да дишаме отровен въздух", продължава Белчев."През 2024 година внесохме конкретни забележки по доклада за въздействие върху околната среда, но не получихме съдържателни отговори. Продължихме чрез постоянен парламентарен натиск да изискваме още отговори. Три години темата не беше оставена да бъде решена тихо и без обществен контрол. През октомври 2025 година проведохме съвместна среща между български и румънски депутати, кметове и областни управители на Русе и Гюргево, нашият посланик в Румъния. Написахме съвместна позиция, проведоха се допълнителни разговори с българските и румънските министри, информирах посланика на Румъния в София", пише депутатът.Според него, днешната новина показва нещо важно - успехът е резултат от съвместната работа в България и Румъния на гражданите, местната власт и народните представители. Чрез последователните действия и натиск към Министерството на околната среда и водите в България успяхме да задържим процеса достатъчно дълго, за да може днес Румъния да върне защитната дистанция от 500 метра, смята Белчев.