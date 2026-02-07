Депутат със запитване към енергийния министър относно проблема с тока в община в Русенско
"През изминалата седмица по време на проведените от мен приемни и срещи с граждани на община Ветово бях информирана за наболял и остър проблем с чести прекъсвания на електроподаването от ЕРП-Север в населените места в община Ветово. В изпълнение на поетия от мен ангажимент настоявам за спешни мерки и очаквам отговор от министъра на енергетика за предприетите мерки“, заяви Вели, предава Русе Медиа.
