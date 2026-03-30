4-годишно момиченце е починало в болницата в Добрич вчера. Близките се притесняват, че случаят ще бъде потулен. По тази причина се свързахме с бащата на починалото дете, за да разкаже повече пред репортер наМомиченцето не се е почувствало добре в края на миналата седмица, вдигнало е температура. В следобедните часове на 26 март родителите му го завели на преглед при личния лекар. Тя изписала антибиотик и капки. За съжаление лечението не помогнало и детето се влошило и започнало многократно да повръща."Закарахме я в бърза помощ в Добрич. Лекарите не можаха да й пуснат абокат и се забавиха цяла вечер, а на сутринта тя издъхна. Лечението им беше неадекватно. Мълчат и нищо не казват. Имаше 3 сестри, които й надупчиха целите ръце и не можеха да намерят вена, после отидоха в реанимацията да се пробват да й го сложат на врата, но не успяха. Никой не ни каза да отидем във Варна, казаха ми го 1 час преди да направи гърч и да почине.", споделя почернения баща.По думите му момиченцето не е имало предходни заболявания, а просто е оставено да се дехидратира и да почине. Не му са били дадени никакви лекарства, а просто лекарите са чакали да му мине от само себе си."Д-р Желязкова е отишла 1 път да я види и през това време си е писала на компютъра. "Бащата е подал сигнал към полицията и прокуратурата и след часове ще бъде разпитан от разследващите."Съмняваме се, че ще потулят случая, защото съдебните медици може да са корумпирани. Това е неглижиране на здравето на детето. Пълен кошмар."Очаква се реакция от здравните власти у нас.